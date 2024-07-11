Tarlada oluşan doğal havuzda 5 buçuk kiloluk sazan avladı
Denizli'nin Çameli ilçesinde emekli öğretmen Hüseyin Akkan, ekmek taktığı oltasıyla 5.5 kilogram sazan balığı yakaladı. Akkan, oltasındaki balığı yarım saatlik uğraştan sonra karaya çekebildi.
Sabah saatlerinde Tepelik mevkiindeki tarlada oltasına taktığı ekmekle balık avlamaya başladığını anlatan Akkan, "Avcılık şifası olmayan bir hastalık. Sabah 05.00'de kalktık balık tutmaya geldik. Sazan ve yayın balığına göre dizayn edilmiş oltalarımızın ucuna, su altı ve su üstü için ekmeklerimizi bağladık. Tarlanın içindeki havuzlara oltayı attım. Bir müddet sonra şamandıra suda kayboldu. Balık asılıyor, ben asılıyorum yarım saat kadar uğraştım. İkimizde çok yorulduk ama ben galip geldim. Balığı sudan çıkarmayı başardım. Tüm avcı arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
Tarlada oluşan doğal havuzda 5 buçuk kiloluk sazan avladı 11.07.2024 | 10:50
00:26
Mala zarar veren şahıs suç makinesi çıktı | Video 11.07.2024 | 10:14
00:19
Hatalı sollama yapan TIR kazaya neden oluyordu! O anlar kamerada | Video 11.07.2024 | 10:27
00:13
01:34
İnternetten kataloglu fuhuş | Video 11.07.2024 | 10:27
02:53
01:37
04:04
05:25
Erzurum'da 200 yıllık Osmanlı Ahi Sancağı restore ediliyor | Video 11.07.2024 | 09:59
00:39
Diyarbakır’da suç şebekesine “Kule” operasyonu: 6 gözaltı | Video 11.07.2024 | 10:08
04:04
01:33
02:24
Nevşehir'de korkunç kaza! Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü | Video 11.07.2024 | 09:22
00:50
Zonguldak'ta yasadışı silah ticareti operasyonu kamerada | Video 11.07.2024 | 09:04
01:17
Afyonkarahisar’da 4,4 büyüklüğünde deprem | Video 11.07.2024 | 08:39
01:23
00:31
Kız meselesi yüzünden gençler birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı | Video 11.07.2024 | 08:39
00:32
00:41
Araçlarında uyuşturucu ele geçen 2 kişi tutuklandı | Video 10.07.2024 | 16:27
02:36
Tunceli'de yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı | Video 10.07.2024 | 14:47