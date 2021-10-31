Video Yaşam Tarlada panik anı! Zeytin toplarken yılan saldırdı
Tarlada panik anı! Zeytin toplarken yılan saldırdı

Tarlada panik anı! Zeytin toplarken yılan saldırdı

31.10.2021 | 16:41

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Bursa’nın İznik ilçesinde tarlada zeytin toplayan aileye yılan saldırdı. Yılan öldürülürken, o anlar an ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay bugün İznik ilçesindeki bir zeytin tarlasında meydana geldi. Ailesiyle birlikte zeytin toplayan İsmail Barış Turan, bağrışmalarla ne yapacağını şaşırdı. Ailesine saldıran yılına tüfekle yaralan Turan'a aile büyükleri de ellerindeki çapalarla yardım etti. Yılan etkisiz hale getirilirken, o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinlik sahibi İsmail Barış Turan, "Yılan zehirli engerek yılanıydı. Görünce şok yaşadık. Aileme zarar verebilirdi. O esnada çocuklarımda oradaydı. Can havliyle tüfek ile yaraladım. Sonra etkisiz hale getirdik" dedi.

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