Tarsus Polisi şüpheli ölümün cinayet olduğunu ortaya çıkardı, zanlı tutuklandı | Video 11.04.2023 | 11:02 Mersin’in Tarsus ilçesinde geçtiğimiz yılın ekim ayında bir kişinin evin salonunda ölü bulunmasıyla ilgili ölümü şüpheli bulan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayın cinayet olduğunu ortaya çıkarıp, zanlıyı yakaladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

7 Ekim 2022 tarihinde merkez Gözlükule mahallesi 2106 sokak 16 nolu evde Metin Elmacıoğlu (62) adlı şahsın evin salonunda yerde yatar vaziyette ölü olarak bulunması üzerine Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu Amirliği ölümü şüpheli görerek soruşturmayı derinleştirdi.

Polis, M.E.'nin adli tıp kurumundan gelen rapora göre darp sonucu beyin kanaması geçirerek öldüğünü belirleyince Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kasten öldürme suçuyla tahkikat başlattı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu bölgedeki kamera kayıtları sıkı bir şekilde incelendi.

Kameraların incelenmesi sonucunda M.E.'nin, bir restaurantta alkol aldıktan sonra yanlarında bulunan kadınlar sebebiyle çıkan tartışma sonucu kavga ettiği Hakan B. tarafından darp edildiği ortaya çıkarıldı.

Bunan üzerine H.K. adlı şüpheli Asayiş Büro Amirliği ekibince yakalanarak, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.