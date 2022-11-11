Tarsus'ta cinayet! Tartıştığı akrabası tarafından öldürüldü | Video

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi tartıştığı akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucu Yiğit'i vuran şüphelinin eşinin akrabası H.T. olduğu tespit edildi. H.T., cinayette kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. H.T.'nin gözaltındaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.