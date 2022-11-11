Video Yaşam Tarsus'ta cinayet! Tartıştığı akrabası tarafından öldürüldü | Video
Tarsus'ta cinayet! Tartıştığı akrabası tarafından öldürüldü | Video

Tarsus'ta cinayet! Tartıştığı akrabası tarafından öldürüldü | Video

11.11.2022 | 14:41

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi tartıştığı akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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Mersin'in Tarsus ilçesi Makam Kavşağı civarında meydana gelen olayda Şavkı Yiğit (62), eşinin akrabası H.T. (69) ile kavga etmeye başladı. Sokak arasında başlayan kavga caddeye taşındığı sırada H.T. yanında getirdiği tabancasıyla Yiğit'e ateş açtı. Kurşunların boyun kısmına isabet ettiği Yiğit olay yerine intikal eden 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Yiğit tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucu Yiğit'i vuran şüphelinin eşinin akrabası H.T. olduğu tespit edildi. H.T., cinayette kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. H.T.'nin gözaltındaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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