Video Yaşam Tarsus'ta cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı | Video
Tarsus'ta cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı | Video

Tarsus'ta cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı | Video

08.08.2022 | 11:44

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Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı büfe işletmecisini av tüfeği ile vurarak öldüren, oğlunu da yaralayan şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gizlendiği evde yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, 16 Haziran tarihinde Yarbay Şemsettin Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, büfe işletmecisi Mehmet Aşık (46) ile oğlu B.A., çocukların küfürleşmesi meselesinden çıkan tartışmada Y.K. tarafından av tüfeği ile vurularak yaralandı. B.A. tedavisinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralanan Mehmet Aşık 2 Temmuz tarihinde tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Silahlı kavga sonrası olay yerinde yapılan incelemede bir av tüfeği, 4 boş fişek ve 11 adet dolu fişek ele geçirilirken, kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan R.K., M.K., E.Y., M.R., A.A., M.R. ve O.K. sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

CİNAYET ZANLISI GİZLENDİĞİ EVDE YAKALANDI
Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari durumda olan cinayet zanlısı M.A.'nın gizlendiği adresi tespit etti. Şüpheli, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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