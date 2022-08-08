Tarsus'ta cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı | Video

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Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı büfe işletmecisini av tüfeği ile vurarak öldüren, oğlunu da yaralayan şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gizlendiği evde yakalandı.
Silahlı kavga sonrası olay yerinde yapılan incelemede bir av tüfeği, 4 boş fişek ve 11 adet dolu fişek ele geçirilirken, kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan R.K., M.K., E.Y., M.R., A.A., M.R. ve O.K. sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.
CİNAYET ZANLISI GİZLENDİĞİ EVDE YAKALANDI
Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari durumda olan cinayet zanlısı M.A.'nın gizlendiği adresi tespit etti. Şüpheli, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.