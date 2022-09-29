Tarsus'ta evi seraya dönüştürüp uyuşturucu üretenler yakalandı | Video

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği olarak yapılan çalışmada evlerinde uyuşturucu üretenler yakalandı.

Tarsus Kenevir üretimi ve Uyuşturucu Ticaretine yönelik yapılan operasyon kapsamında, G.Ç.isimli şahsın ikametinde yapılan arama yapıldı.

27 kök kenevir bitkisi, 272 gram kubar esrar, 5,88 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzeneğe ait 1 adet büyük boy çadır, 2 adet iklimlendirme cihazı, 2 adet havalandırma cihazı, 5 adet led aydınlatma lambası, 4 adet mini vantilatör, muhtelif kablo ile alüminyum borular ele geçirilmiş ve şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.