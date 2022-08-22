Tarsus’ta geri dönüşüm fabrikasındaki yangın korkuttu | Video

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen yangın, çevre iş yerlerinde endişeye neden oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice mahallesi D 400 karayolu üzerinde bulunan Beeplast geri dönüşüm tesisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden geri dönüşüm tesisindeki çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir itfaiye ekipleri plastik ağırlıklı yangına müdahale ederken, çevre iş yerlerinde ise alevlerin sıçrama ihtimaline karşı önlem aldı. Simsiyah dumanların havayı kararttığı alevler uzaktan bile fark edildi. Kontrol altına alınan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmaya başlandı.