Tarsus'ta kanyonda mahsur kalan genç kurtarıldı | Video

Mersin’in Tarsus ilçesinde doğa gezisine çıkan ve kanyonda mahsur kalan bir genç kurtarıldı.

Mersin'de 2 arkadaşıyla birlikte piknik amacıyla Çamlıyayla yolu üzerindeki Boğazpınar Karasu mevkiinde mahsur kalan ve kolundan yaralandığı belirtilen Emrah Kızıltoprak (35) adlı genç için İtfaiye ve Arama Kurtarma ekibi ihbar üzerine olay yerine ulaştı.

Yaklaşık 2 saat sonra bulunduğu yerden kurtarılan Emrah Kızıltoprak, daha sonra Çamlıyayla Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturmaya başladı.