Video Yaşam Tarsus'ta kömür yüklü tır cayır cayır yandı | Video
Tarsus'ta kömür yüklü tır cayır cayır yandı | Video

Tarsus'ta kömür yüklü tır cayır cayır yandı | Video

02.09.2022 | 09:48

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Mersin’in Tarsus ilçesinde dorse plakalı özel bir firmaya ait kömür yüklü tır alev alev yandı. Aracın çekici kısmı tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TEM otoyolu Tarsus-Pozantı istikameti Damlama bölgesinde Salih Sakman'ın kullandığı çekici, dorse plakalı özel bir firmaya ait 8 ton kömür yüklü Tır'ın dorse bölümünün motor kısmından, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurduktan sonra itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Aracın çekici kısmı tamamen yanarken, 8 ton kömür yükü ve dorse zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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