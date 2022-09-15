Video Yaşam Tarsus'ta otomobilde silahlı saldırı sonucu ölen 2 kişinin faillerinden 3’ü yakalandı | Video
Tarsus'ta otomobilde silahlı saldırı sonucu ölen 2 kişinin faillerinden 3’ü yakalandı | Video

Tarsus'ta otomobilde silahlı saldırı sonucu ölen 2 kişinin faillerinden 3’ü yakalandı | Video

15.09.2022 | 10:37

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 kişinin otomobilin içinde silahlı saldırı sonucu vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı.

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Mersin Gazipaşa Mahallesi'nde 11 Eylül Pazar günü meydana gelen olayda Mustafa Kırgın ve Orhan Yıldız'ın otomobilin içinde vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak E.K. (26), O.K. (25) ve A.M. (38) Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 2 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıyı aydınlatmak için 300'ün üzerinde kamerayı saniye saniye izledi.

Şüphelilerin olay yerine geldiği aracın plakasının sahte olduğunu tespit eden Polis, aracın gerçek plakasını belirleyerek, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

Suç aleti tabanca olaydan sonra atılan çalılıklarının arasından çıkarılırken, yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi haklarında düzenlenen evrakla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K (26) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.K. ve A.M. serbest bırakıldı.

Öte yandan tabancayı ateşleyerek saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen ve firarda bulunan A.K.'nin (45) ise arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

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