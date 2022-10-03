Video Yaşam Tarsus'ta sahte içki satan şahıs yakalandı | Video
Tarsus'ta sahte içki satan şahıs yakalandı | Video

Tarsus'ta sahte içki satan şahıs yakalandı | Video

03.10.2022 | 13:06

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Mersin'in Tarsus ilçesinde sahte içki satan işyerinde operasyon yapıldı.

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Mersin Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde el yapımı alkol üretip satan şahısların tespiti ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesi hakkında kaçak alkol üretip sattığına dair tespitlerde bulunulan A.O., Z.S. ve A.O. isimli şahıslara ait 3 iş yeri ve bir ikametgah adreslerine arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 25 litre el yapımı alkollü içki ve 10 kök Kenevir Bitkisi ele geçirilerek el konulurken, şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile soruşturmaya başlandı.

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