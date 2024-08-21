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Tarsus'ta tankerle çarpışan TIR şoförü öldü

Tarsus'ta tankerle çarpışan TIR şoförü öldü

21.08.2024 | 15:37

Mersin Tarsus otoban yolunda meydana gelen kazada tankerle çarpışan TIR şoförü öldü.

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