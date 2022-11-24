Video Yaşam Tartışmada kan aktı: 1 yaralı | Video
Tartışmada kan aktı: 1 yaralı | Video

Tartışmada kan aktı: 1 yaralı | Video

24.11.2022 | 09:26

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Çorum'da tartıştığı şahıs tarafınsan silahla bacağından vurulan vatandaş yaralandı.

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Olay, Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha öne aralarında husumet bulanan Y.S.Y. ile F.A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A. üzerinde taşıdığı silah ile Y.S.Y.'ye ateş etti. Bacaklarına mermi isabet eden Y.S.Y. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Y.S.Y. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

F.A. İse polis ve gece bekçilerinin çalışmaları neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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