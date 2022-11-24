Tartışmada kan aktı: 1 yaralı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Depremin yer altındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video 23.11.2022 | 13:00
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Deprem anında panikle camdan atladı! O anlar kamerada | Video 23.11.2022 | 12:36
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İstanbul'da bir kedi deprem nedeniyle şok geçirdi | Video 23.11.2022 | 12:09
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Bolu'da bir tavuk çiftliğinde deprem anları böyle kaydedildi | Video 23.11.2022 | 11:52
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Düzce'deki depremde ortaya çıkan dev ışık hüzmesi merak konusu oldu | Video 23.11.2022 | 11:28
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Depremin şiddeti market raflarını yere indirdi | Video 23.11.2022 | 10:45
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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı | Video 23.11.2022 | 09:05
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Düzce'deki depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı | Video 23.11.2022 | 09:03
Çorum'da tartıştığı şahıs tarafınsan silahla bacağından vurulan vatandaş yaralandı.
F.A. İse polis ve gece bekçilerinin çalışmaları neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.