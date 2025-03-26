Video Yaşam Tartıştı, kavgaya tutuştu hırsını alamadı, benzinliğe daldı | Video
Tartıştı, kavgaya tutuştu hırsını alamadı, benzinliğe daldı | Video

Tartıştı, kavgaya tutuştu hırsını alamadı, benzinliğe daldı | Video

26.03.2025 | 06:07

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs, önce bir sürücüyle tartıştı, etraftakiler ile kavgaya tutuştuktan sonra, minibüsü ile akaryakıt istasyonuna daldı. Olayda 1 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Yavansu Mahallesi Karaova Sokak üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförü K.L. (32), akaryakıt istasyonunda bir otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı. Otomobil sürücüsünün bölgeden uzaklaşmasının ardından K.L. ve etraftaki kişiler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. K.L. kavgayı bırakıp 09 M 3573 plakalı minibüse binerek benzin istasyonuna dalıp aracını çalışanların üstüne sürdü. Minibüs, önce akaryakıt pompalarına çarptı ardından bir motosikleti altına alarak sürükledi. Minibüs şoförü K.L. ortalığı savaş alanına çevirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri K.L.'yi gözaltına aldı. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, akaryakıt istasyonunda ve motosiklette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Akaryakıt istasyonunun savaş alanına döndüğü anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde minibüs şoförünün tartıştığı anlar ve aracını istasyon içinde etrafa sürerek çarpması yer aldı.

"BÖYLE ŞOFÖRLER ARAÇ BAŞINA GEÇMESİN"
Minibüsün altında kalan motosikletin sahibi I.G. ise, "Benzin almak için akaryakıt istasyonuna geldim. Burada iki şahıs şiddetli bir şekilde tartışıyordu. Motorum park halindeydi, alışveriş için içeriye girdim. Yaklaşık 2-3 dakika sonra dışarı çıktığımda motorum minibüsün altındaydı. Şikayetçi oldum, böyle şoförlerin direksiyon başına geçmemesi lazım. Ve alkollü olduğunu öğrendim üstelik. Hak ve hukukumu arayacağım, birinin canına da bir şey gelebilirdi, çok şükür gelmedi. Ama böyle şoförler araç başına geçmesin" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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