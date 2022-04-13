Video Yaşam Tartıştığı 2 arkadaşına böyle kurşun yağdırdı | Video
Tartıştığı 2 arkadaşına böyle kurşun yağdırdı | Video

Tartıştığı 2 arkadaşına böyle kurşun yağdırdı | Video

13.04.2022 | 13:22

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Sancaktepe’de 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sonrası 1 kişi, yanına alıp geldiği silahla sokak ortasında 2 arkadaşına kurşun yağdırdı. Olayda 1’i ağır 2 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Silahlı saldırı, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Fatih Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası D.A, yanına alıp geldiği silahla sokak başında oturan 2 arkadaşı M.S ve F.T'ye silah doğrulttu. Olayın şokunu yaşayan M.S ve F.T arkadaşlar, kurşunlardan kaçmak için ara sokaklardan koşmaya başladı. O sırada eli silahlı D.A, peşlerinden koşarak F.T'yi bacağından M.S'yi ise göğsünden vurdu. O anlarda M.S kanlar içinden yere yığılınca D.A da elindeki silahla sırra kadem bastı. Olayı gören mahalleli, ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Göğsünden vurulan M.S'nin durumunun ağır olduğu fakat hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.

"YERDE YATAN ARKADAŞIN YARASI AĞIRDI"
Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Uğur Arslan, "Akşam saat 22.30 sularında buradan 2 kişi koşarak geldi. Ellerinde bir şey göremedim. Sadece silah sesi duydum. Sonradan bağırışma sesleri geldi. Beni çağırdılar. Biri seslenince dışarı çıktım. Baktım, arkadaşlar vurulmuştu. Yaralının üstünde kan vardı, yerde yatıyordu. O sırada vurulan ambulans ekiplerini aramıştı. Bende elinden telefonu alıp yaralı olan kişinin yarasına havlu basarak tampon yaptık. Çok müdahale edemedik çünkü bacağında kırık vardı. Ambulans ekipleri gelip yaralıları gelip aldı. Aralarında niye kavga çıktığını bilmiyorum. Yerde yatan arkadaşın yarası ağırdı. Vuran kişi de olay yerinden kaçarak uzaklaştı." dedi.

O ANLAR KAMERADA
D.A'nın 2 arkadaşına kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, D.A'nın yanına alıp geldiği silahla 2 arkadaşın sokak başında oturduğu esnada silah doğrulttuğu, o sırada kaçan 2 arkadaşın, peşlerinden koşarak birini bacağından diğerini ise göğsünden vurduğu, göğsünden vurulan kişinin kanlar içinde yere yığıldığı D.A'nın ise olay yerinde kaçtığı görülüyor.

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