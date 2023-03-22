Tartıştığı adamı bacağından vurup kovaladı! O anlar kamerada | Video 22.03.2023 | 16:24 Antalya’da bir kişi tartıştığı kişiyi bacağından silahla yaraladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, silahlı şahıs bacağından yaralanan kişiyi uzun süre bir otomobilin etrafından kovaladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sosyal medyada paylaşılan olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ulus Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıkan iki kişi, sokak ortasında tartışmaya başladı. İsmi henüz öğrenilemeyen şahıslardan birisi araçtan inip karşı tarafın üzerine yürüdü. Bunun üzerine öfkelenen karşı taraf belinden tabancayı çıkartıp otomobilden inen kişinin bacağına ateş etti. Ayağından yaralanan kişi, park halindeki otomobili kendine siper ederek saklanmaya çalıştı. Silahlı şahıs ise yaraladığı kişiyi uzun süre takip etti.Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, bacağından yaralanan şahıs otomobiline binip olay yerinden uzaklaştı.