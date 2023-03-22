Tartıştığı adamı bacağından vurup kovaladı! O anlar kamerada | Video
Antalya’da bir kişi tartıştığı kişiyi bacağından silahla yaraladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, silahlı şahıs bacağından yaralanan kişiyi uzun süre bir otomobilin etrafından kovaladı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, bacağından yaralanan şahıs otomobiline binip olay yerinden uzaklaştı.
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