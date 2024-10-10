Video Yaşam Tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı | Video
Tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı | Video

Tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı | Video

10.10.2024 | 11:01

İstanbul Esenyurt’ta sinir krizi geçiren bir şahıs, tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkeden deliye dönen adam ise jop ile tartıştığı şahsın arabasına saldırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı | Video 00:14
Tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı | Video 10.10.2024 | 11:01
Oba Makarna’daki patlamadan bir acı haber daha: 1 ay sonra dünya evine girecekti | Video 00:54
Oba Makarna'daki patlamadan bir acı haber daha: 1 ay sonra dünya evine girecekti | Video 10.10.2024 | 11:00
Önce tehdit ettiler sonra kurşunladılar! O anlar kamerada | Video 03:46
Önce tehdit ettiler sonra kurşunladılar! O anlar kamerada | Video 10.10.2024 | 10:11
Üniversite öğrencisinin başına demir korkuluk düştü! Dehşet anları kamerada | Video 00:58
Üniversite öğrencisinin başına demir korkuluk düştü! Dehşet anları kamerada | Video 10.10.2024 | 09:19
13 polisin şehit olduğu terör saldırısında 8 gözaltı | Video 01:02
13 polisin şehit olduğu terör saldırısında 8 gözaltı | Video 10.10.2024 | 09:03
ABD’de Eylem Tok’un Türkiye’ye iade duruşması! Kritik süreç başladı | Video 07:39
ABD'de Eylem Tok'un Türkiye'ye iade duruşması! Kritik süreç başladı | Video 10.10.2024 | 08:51
Mersin’de kız öğrenci yurdu önündeki taciz iddiası asılsız çıktı | Video 03:04
Mersin'de kız öğrenci yurdu önündeki taciz iddiası asılsız çıktı | Video 10.10.2024 | 08:51
Otobüste dehşet anları! Yolcuların gözü önünde husumetlisinin boğazını kesti | Video 01:44
Otobüste dehşet anları! Yolcuların gözü önünde husumetlisinin boğazını kesti | Video 10.10.2024 | 08:51
Çember-23 operasyonlarında hakkında yakalama kararı bulunan 4 bin 139 şahıs yakalandı | Video 00:52
Çember-23 operasyonlarında hakkında yakalama kararı bulunan 4 bin 139 şahıs yakalandı | Video 10.10.2024 | 08:51
Cenaze namazında tabuttan ses gelince yaşadığı anlaşılan adam, hastanede öldü | Video 02:20
Cenaze namazında tabuttan ses gelince yaşadığı anlaşılan adam, hastanede öldü | Video 09.10.2024 | 16:22
Antalya’da fuar alanına girip dron kovalayan köpek gülümsetti | Video 00:57
Antalya'da fuar alanına girip dron kovalayan köpek gülümsetti | Video 09.10.2024 | 15:24
Kartal’da şüpheli ölüm: 6. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti | Video 04:20
Kartal'da şüpheli ölüm: 6. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti | Video 09.10.2024 | 14:23
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada 00:19
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada 09.10.2024 | 11:38
Oba Makarna’daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 00:49
Oba Makarna'daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 09.10.2024 | 11:21
Otobüs şoförü direksiyon başında video izledi | Video 00:20
Otobüs şoförü direksiyon başında video izledi | Video 09.10.2024 | 11:12
Drift atıp o anları kayda aldıran sürücüye 33 bin lira ceza | Video 00:17
Drift atıp o anları kayda aldıran sürücüye 33 bin lira ceza | Video 09.10.2024 | 11:06
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada | Video 00:19
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada | Video 09.10.2024 | 11:06
Ankara’da doğalgaz borusundaki patlama sonrası çıkan alevler paniğe sebep oldu | Video 00:25
Ankara’da doğalgaz borusundaki patlama sonrası çıkan alevler paniğe sebep oldu | Video 09.10.2024 | 11:06
İkbal Uzuner’i katleden Semih Çelik’in annesi ilk kez atv Haber’e konuştu | Video 03:52
İkbal Uzuner'i katleden Semih Çelik’in annesi ilk kez atv Haber’e konuştu | Video 09.10.2024 | 09:37
Kayseri’de otoyola merdiven düştü! Korku dolu anlar kamerada... 00:32
Kayseri'de otoyola merdiven düştü! Korku dolu anlar kamerada... 09.10.2024 | 09:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA