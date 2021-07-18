Video Yaşam Tartıştığı adamın aracını duvara çarptı, bıçakla saldırınca ağır yaralandı | Video

Tartıştığı adamın aracını duvara çarptı, bıçakla saldırınca ağır yaralandı | Video

Tartıştığı adamın aracını duvara çarptı, bıçakla saldırınca ağır yaralandı | Video
18.07.2021 | 08:47

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Denizli’de tartıştığı arkadaşının aracını alarak süratle duvara vuran şahıs hıncını alamayınca bıçakla saldırdı. Büyüyen kavgada bir kişi ağır yaralanırken 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Olay, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İbrahim Bozkurt yanındaki Medina O. ve Firuzan A. ile birlikte Veyis G. ve Mustafa B.'nin ofisine gitti. Daha sonra aralarında çıkan tartışma sonucu İbrahim Bozkurt, yabancı uyruklu kız arkadaşı Medina O.'yu yanına alarak, Mustafa B. İle Veyis G.'nin şirket aracıyla işyerinin duvarına süratle çarptı. Hıncını alamayan İbrahim Bozkurt, yanındaki bıçakla Mustafa B., Veyis G. ve yine yabancı uyruklu Firuzan A.'ya saldırdı. Arbede sırasında İbrahim Bozkurt ağır yaralanırken Veyis G., Mustafa B. ve Firuzan A., vücudunun çeşitli yerlerinde bıçakla yaralandı.

Olayı anlatan Medina O., "Bayan arkadaşımın sevgilisi bizi buraya davet etti, misafir olarak buraya geldik. İki bardak alkol içtik. Arkadaşımın sevgilisi, kız arkadaşının sanırım eski sevgilisini benim erkek arkadaşıma tanıyıp tanımadığı sordu. Daha sonra ise kavga çıktı. Kız arkadaşımın sevgilisi ya da elemanı erkek arkadaşımı bıçakladı" dedi.

Yerde kanlar içerisinde yatan İbrahim Bozkurt sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine diğer yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı. İbrahim Bozkurt durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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