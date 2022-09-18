Video Yaşam Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeğe kurşun yağdıran adam tutuklandı | Video
Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeğe kurşun yağdıran adam tutuklandı | Video

Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeğe kurşun yağdıran adam tutuklandı | Video

18.09.2022 | 16:43

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Antalya’da 200 TL alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşına sinirlenip, çalıştığı işyerindeki aynı ismi taşıyan Alman kurdu cinsi köpeği 5 el ateş ederek öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın ifadesinde, “Arkadaşım alacağımı vermedi, onu bulamayınca ben de onun adındaki köpeğe sıktım” dediği öğrenildi.

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Akıllara durgunluk veren olay, 15 Eylül gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki Mithat Erol'a ait mermer dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şahin Oturmak (42) ile Osman Akbinar (50), 200 TL'lik alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine öfkelenen Osman Akbinar, kendi çalıştığı ve arada sırada da Şahin Oturmak geldiği işyerine geldi. Öfkeli adam burada eşyaları etrafa saçmaya başladı. Bu sırada işyerinde bağlı olan 'Şahin' isimli Alman Kurdu köpeği gören Akbinar, yanında getirdiği tabancayla köpeğe 5 el ateş edip öldürdü, ardından işyerinden ayrıldı.

ORTALIĞI DAĞITTI, AYNI İSİMDE KÖPEĞİ GÖRÜNCE ÜST ÜSTE ATEŞ ETTİ
Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşyerine gelen Osman Akbinar'ın önce işyerindeki malzemeleri etrafa saçtığı, ardından dışarı çıkıp köpeğe silahını doğrultarak 5 el ateş ettiği görüldü.

TABANCAYLA BİRLİKTE YAKALANDI
Olayı duyup işyerine gelen Mithat Erol ise, köpeğinin yerde hareketsiz görünce neye uğradığını şaşırdı. Köpeğin sahibi Mithat Erol'un şikayeti üzerine harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede Osman Akbinar'ı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

ONU BULAMAYINCA KÖPEĞE ATEŞ ETTİ
Emniyette ifadesi alınan Osman Akbinar'ın ifadesinde, arkadaşından alacağı olduğunu ve vermeyince işyerine geldiğini, Şahin ismindeki arkadaşını bulamayınca da aynı ismi taşıyan köpeği görünce sinirlendiğini ve ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Osman Akbinar, Nöbetçi Sulh Hakimliğince tutuklandı.

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