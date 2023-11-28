Video Yaşam Tartıştığı genci sokak ortasında vurdu
Tartıştığı genci sokak ortasında vurdu

Tartıştığı genci sokak ortasında vurdu

27.11.2023 | 23:27

Kırıkkale'de bir kişi, husumetlisi olduğu 22 yaşındaki genci tabanca ile bacağından yaraladı.

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