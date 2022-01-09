Video Yaşam Tartıştığı karısını bacağından bıçakladı | Video
Tartıştığı karısını bacağından bıçakladı | Video

Tartıştığı karısını bacağından bıçakladı | Video

09.01.2022 | 15:48

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Kırıkkale'de bir şahıs, tartıştığı karısını bacağından bıçakla yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, koca gözaltına alındı.

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