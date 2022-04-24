Video Yaşam Tartıştığı karısını, çocuklarının önünde boğazından keserek öldürdü | Video
Tartıştığı karısını, çocuklarının önünde boğazından keserek öldürdü | Video

Tartıştığı karısını, çocuklarının önünde boğazından keserek öldürdü | Video

24.04.2022 | 15:48

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Başakşehir’de tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazından keserek öldürdü. Eşini öldürdükten sonra kendini ihbar eden şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, dün Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Kayyum sokakta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şemsettin Tokat ve Sema Tokat çiftinin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre Şemsettin Tokat iki çocuğunun yanında karısı Sema Tokat'ı önce karnından bıçakladı. Daha sonra can havliyle cama çıkıp yardım isteyen karısı Sema Tokat'ı engellemek için boğazından kesip öldürdü. Çiftin üç çocuğundan biri o sırada dışarda oyun oynarken annesinin çığlıkları ile eve koçtu. Şemsettin Tokat eşini öldürdükten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis Tokat'ı gözaltına aldı.

"YARDIM İSTERKEN BOĞAZINI KESMİŞ"
Komşu Faik Kartoğlu "Bildiğimiz kadarıyla bu evi yeni almışlar. Kocası çalışmıyor. Karısı kocasına çalış demiş. 10 gündür böyle bir problemleri varmış. Karnına bıçağı vurmuş kadın cama çıkmış. Yardım isterken boğazını kesmiş. Allah kimsenin başına vermesin. Ev almışlar taksitleri gelmiş. Kocasının çalışmaması konusundan çıkmış" dedi.

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