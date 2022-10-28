Tartıştığı kişiye kurşun yağdırırken çocuğu yaraladı, serbest bırakıldı | Video

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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 28.10.2022 | 11:25
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Bursa’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı | Video 28.10.2022 | 11:05
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Son Dakika: İkitelli Esenler sanayi sitesindeki patlama anı kamerada | Video 28.10.2022 | 11:11
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Sevgili vaadiyle gasbeden şebeke kendi yöntemleriyle yakalandı | Video 28.10.2022 | 10:56
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Sosyal medyadan tanıştığı kız için metruk binaya gitti, gasp edildi | Video 28.10.2022 | 10:03
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Küçükçekmece'de İETT otobüsü yoldan çıktı | Video 28.10.2022 | 09:38
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Tek teker giden motosiklet trafikte böyle tehlike saçtı | Video 28.10.2022 | 10:02
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Komşu iki kardeşin evleri yangında kül oldu | Video 28.10.2022 | 09:16
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Mersin'de PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu: 15 gözaltı kararı | Video 28.10.2022 | 09:06
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Ataşehir’deki cinayetin sır perdesi aralandı | Video 28.10.2022 | 09:06
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Van’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama | Video 28.10.2022 | 09:06
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Arnavutköy’de park yeri yüzünden tartıştığı 2 kişiye kurşun yağdırırken annesi ile okuldan dönen 7 yaşındaki çocuğu yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.