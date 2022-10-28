Video Yaşam Tartıştığı kişiye kurşun yağdırırken çocuğu yaraladı, serbest bırakıldı | Video
Tartıştığı kişiye kurşun yağdırırken çocuğu yaraladı, serbest bırakıldı | Video

Tartıştığı kişiye kurşun yağdırırken çocuğu yaraladı, serbest bırakıldı | Video

28.10.2022 | 09:42

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Arnavutköy’de park yeri yüzünden tartıştığı 2 kişiye kurşun yağdırırken annesi ile okuldan dönen 7 yaşındaki çocuğu yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Arnavutköy'de 24 Ekim günü çıkan park yeri kavgasında bir kişi, Fırat Ö. ve Kurtuluş T.'e silahla ateş etmişti. Çıkan silahlı kavgada Fırat Ö. ve Kurtuluş T. bacağından yaralanırken, annesi ile okuldan dönen 7 yaşındaki Y.S. ise yüzünden yaralanmıştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu silahla ateş ederek 7 yaşındaki çocuğu yüzünden yaralayan şüphelinin F.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu operasyon F.A. Eyüpsultan'da bulunan evinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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