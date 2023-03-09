Tartıştığı kişiyi başından silahla vurarak öldürdü | Video
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldü.
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