Tartıştığı kişiyi önce yerde sürükledi; sonra kaldırım taşıyla darbetti | Video

12.10.2025 | 14:34

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri tartıştığı kişiyi yerde sürükleyerek kaldırım taşıyla darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri tartıştığı kişiyi dakikalarca yerde sürükledi. Ardından da elindeki kaldırım taşıyla yerdeki kişinin bacaklarına vurmaya başladı.Bu sırada kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anları ve taraflardan birinin yerde sürüklenerek, kaldırım taşıyla darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BABA OĞULU ÇEVREDEKİLER AYIRDI

İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan genç sık sık evden kaçtı. Baba oğlunun tedavisi için tüm imkanlarını kullandı ancak genç yeniden evden ayrıldı.Durumu öğrenen baba, caddede karşılaştığı oğluna saldırdı. Oğlunu yerde sürükleyen baba, kaldırım taşıyla bacaklarına vurdu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

