Video Yaşam Tartıştığı kişiyi tüfekle vurdu, polis havaya ateş açarak durdurdu | Video
Tartıştığı kişiyi tüfekle vurdu, polis havaya ateş açarak durdurdu | Video

Tartıştığı kişiyi tüfekle vurdu, polis havaya ateş açarak durdurdu | Video

25.09.2022 | 08:44

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Emniyet Müdürlüğünün önünde tartıştığı kişiyi tüfekle vurarak yaralayan zanlıyı polis havaya ateş açarak etkisiz hale getirip gözaltına aldı. O anlar ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Cemalpaşa mahallesi Adalet Caddesi ,Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü giriş kapısının olduğu sokakta meydana geldi. H.İ. isimli kişi otomobille geldiği sokak üzerinde karşılaştığı aralarında husumet olduğu iddia edilen Ö.Ö. isimli kişiye ve yanındaki arkadaşına pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Saçmaların bacağına isabet ettiği Ö.Ö. ve yanındaki kişi kaçmaya başladı. Silah seslerini duyan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları olaya hemen müdahale ederek havaya ateş edip zanlıyı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan H.İ. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı ve zanlının yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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