Adana’nın Kozan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü. Katil zanlısı kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece 23.00 sıralarında Tufanpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda, Osman Efeoğulları (68) ve eşi Öznur Efeoğulları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedede Osman Efeoğulları bıçakla yaralandı. Yaralı Osman Efeoğulları, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, doktorların burada yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Öznur Efeoğlulları ise polis tarafından gözaltına alındı. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yeri inceleme ekipleri olayın meydana geldiği evde geniş çaplı inceleme yaptı. Yaşlı adamın cansız bedeni önce Kozan Devlet Hastanesi morguna, ardından da Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Osman Efeoğulları'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.