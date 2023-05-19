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Tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle başından vuran zanlı yakalandı | Video

Tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle başından vuran zanlı yakalandı | Video

19.05.2023 | 13:30

Ankara’da dün tartıştığı dükkan komşusunu pompalı tüfekle başından vurduktan sonra kaçarak kayıplara karışan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın cinayeti işledikten sonraki ilk anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesi Refik Saydam Caddesi'nde şarküteri işleten Ertuğrul D., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü komşu dükkanın sahibi Ahmet A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Ertuğrul D., dükkanından getirdiği pompalı tüfekle Ahmet A.'nın başına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ahmet A.'ın başından aldığı ağır yara nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ahmet A.'nın memleketi Çankırı'da toprağa verileceği öğrenildi. Katil zanlısı Ertuğrul D. ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından yargılanmak üzere adliyeye sevk edileceği aktarıldı.

"KAPININ ÖNÜNDE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM"
Olayın tanıklarından Serkan Çelik: "Yan taraftaki arkadaş esnaf komşusuyla tartışma yaşamış. Sonra da tüfeğiyle ateş etmiş. Çok kısa süren bir olaydı. Saldırganın kapının önünde pompalı tüfekle ateş ettiğini gördüm. Kişileri tanımıyordum. 5 saniye bile sürmedi olay. Ardında da sağlık ve polis ekipleri geldi" ifadelerini kullandı.

Çevre esnaflardan Bayram Keskin ise, "Vurulan kişi dükkan sahibimizdi. Bizden kirasını aldıktan sonra yan taraftaki dükkana girmiş. Saldırgan da içeri girer girmez pompalı tüfekle vurmuş. Olayın ardından polisler geldi. İncelemelerde bulundu" diye konuştu.

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