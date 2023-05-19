Tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle başından vuran zanlı yakalandı | Video
Ankara’da dün tartıştığı dükkan komşusunu pompalı tüfekle başından vurduktan sonra kaçarak kayıplara karışan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın cinayeti işledikten sonraki ilk anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
"KAPININ ÖNÜNDE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM"
Olayın tanıklarından Serkan Çelik: "Yan taraftaki arkadaş esnaf komşusuyla tartışma yaşamış. Sonra da tüfeğiyle ateş etmiş. Çok kısa süren bir olaydı. Saldırganın kapının önünde pompalı tüfekle ateş ettiğini gördüm. Kişileri tanımıyordum. 5 saniye bile sürmedi olay. Ardında da sağlık ve polis ekipleri geldi" ifadelerini kullandı.
Çevre esnaflardan Bayram Keskin ise, "Vurulan kişi dükkan sahibimizdi. Bizden kirasını aldıktan sonra yan taraftaki dükkana girmiş. Saldırgan da içeri girer girmez pompalı tüfekle vurmuş. Olayın ardından polisler geldi. İncelemelerde bulundu" diye konuştu.
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