Video Yaşam Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı | Video
Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı | Video

Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı | Video

06.05.2022 | 10:56

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İstanbul Fatih’te esnaflık yapan bir kişi, park sorunu yüzünden tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Olay, dün Fatih Kocamustafapaşa'da öğle saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, caddede esnaf olan bir kişi, sipariş getiren kuryeden motosikletini çekmesini istedi. Kurye, motosikletini çekmeyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eline sopa alan esnafı çevredekiler sakinleştirmeye çalışsa da fayda etmedi. Eli sopalı esnaf, park halindeki motosikleti ilk önce yere devirdi. Daha sonra elindeki sopayla defalarca motosiklete vurarak küfür ve hakaretler savurdu. Olaya müdahale edemeyen vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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