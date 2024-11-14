Tartıştığı motokuryeyi cadde ortasında yumrukladı | Video
Eskişehir’de trafikte tartıştığı motokuryeyi yumruklayan şahıs, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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