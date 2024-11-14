Video Yaşam Tartıştığı motokuryeyi cadde ortasında yumrukladı | Video
Tartıştığı motokuryeyi cadde ortasında yumrukladı | Video

Tartıştığı motokuryeyi cadde ortasında yumrukladı | Video

14.11.2024 | 12:24

Eskişehir’de trafikte tartıştığı motokuryeyi yumruklayan şahıs, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AJU 758 plakalı motosikletin sürücüsü ile bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın hararetlenmesi üzerine kimliği belirlenemeyen şahıs, motokuryenin kaskına arka arkaya yumruk attı. Olay anları trafikteki başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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