Tartıştığı motokuryeyi cadde ortasında yumrukladı | Video 14.11.2024 | 12:24 Eskişehir’de trafikte tartıştığı motokuryeyi yumruklayan şahıs, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AJU 758 plakalı motosikletin sürücüsü ile bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın hararetlenmesi üzerine kimliği belirlenemeyen şahıs, motokuryenin kaskına arka arkaya yumruk attı. Olay anları trafikteki başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.