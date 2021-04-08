Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu | Video

Antalya’da bir kişinin trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kask ile darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Burhanettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli ve otomobilli iki grup trafikte tartıştı. Araçlarını sağa parkeden gençler arasındaki tartışma kaldırımda da devam etti. Motosikletteki kaskı alan otomobil sürücüsü genç, hakaretler ederek, motosiklet sürücüsüne kask ile başına vurdu. Elinde kask olan genç, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kişiye de kaskla vuramayınca tokat attı. Bir süre daha hakaret ve küfürlerine devam eden saldırgan genç, motosiklet sürücüsünün kafasına kaskı atarak arkadaşlarıyla otomobiliyle bölgeden uzaklaştı. Kasklı kavga anını ise apartmandaki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.