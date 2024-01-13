Video Yaşam Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihar etti! | Video
Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihar etti! | Video

Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihar etti! | Video

13.01.2024 | 15:27

TRABZON'da, Pirali Emral (66), evde tartıştığı oğlu Hasan Emral'ı (47) tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralı baba, hastanede tedaviye alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, öğle saatlerinde, Çukurçayır Mahallesi Akın Sokak'ta meydana geldi. Saklı Kent Sitesi'nin 2'nci katında oturan Pirali Emral ile oğlu Hasan Emral arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Pirali Emral, tabancayla oğluna ateş edip, aynı silahı başına dayayıp tetiği çekerek intihara kalkıştı. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin incelemelerinde; başında kurşun girişi olup kanlar içinde kalan Hasan Emral'ın öldüğü, baba Pirali Emral'ın da ağır yaralandığı belirlendi. Pirali Emral, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Savcılık incelemesinin ardından Hasan Emral'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihar etti! | Video 01:24
Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihar etti! | Video 13.01.2024 | 15:27
Bitlis’te yolda oluşan buzlanmadan dolayı tır devrildi: 3 yaralı | Video 00:18
Bitlis'te yolda oluşan buzlanmadan dolayı tır devrildi: 3 yaralı | Video 13.01.2024 | 15:27
Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in babası: ’Oğlumla gurur duyuyorum’ | Video 05:39
Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in babası: 'Oğlumla gurur duyuyorum' | Video 13.01.2024 | 15:14
Kilis’te PKK operasyonu; 2 gözaltı | Video 00:58
Kilis'te PKK operasyonu; 2 gözaltı | Video 13.01.2024 | 15:17
Ataşehir’de motosikletle gelip kaskı çaldı! O anlar kamerada | Video 00:34
Ataşehir'de motosikletle gelip kaskı çaldı! O anlar kamerada | Video 13.01.2024 | 13:49
Bartın’da kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 06:55
Bartın'da kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 13.01.2024 | 13:59
Gaziantep’te kundaklanan dükkan küle döndü | Video 02:39
Gaziantep’te kundaklanan dükkan küle döndü | Video 13.01.2024 | 13:50
Bursa’da ilginç olay: 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video 04:34
Bursa'da ilginç olay: 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video 13.01.2024 | 13:50
Bağcılar’da 86 pompalı tüfek ele geçirildi | Video 00:37
Bağcılar'da 86 pompalı tüfek ele geçirildi | Video 13.01.2024 | 13:49
30 milyon TL’lik şüpheli hesap operasyonunda 5 tutuklama | Video 00:44
30 milyon TL’lik şüpheli hesap operasyonunda 5 tutuklama | Video 13.01.2024 | 13:16
Para dolu çantasını unutan Çinliye Türk polisinden yardım | Video 03:30
Para dolu çantasını unutan Çinliye Türk polisinden yardım | Video 13.01.2024 | 12:27
Durdurulan otomobil silah deposu çıktı: Yapılan aramalarda 86 tüfek ele geçirildi | Video 00:35
Durdurulan otomobil silah deposu çıktı: Yapılan aramalarda 86 tüfek ele geçirildi | Video 13.01.2024 | 12:33
Artvin’de kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu | Video 02:24
Artvin'de kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu | Video 13.01.2024 | 12:32
Kumar oynarken yakalananlara ceza yağdı | Video 00:34
Kumar oynarken yakalananlara ceza yağdı | Video 13.01.2024 | 12:27
Tatvan’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü | Video 03:32
Tatvan’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü | Video 13.01.2024 | 12:16
Maltepe’de korsan taksiden indirilen kadının üzerinden 3 kilo uyuşturucu çıktı | Video 00:32
Maltepe’de korsan taksiden indirilen kadının üzerinden 3 kilo uyuşturucu çıktı | Video 13.01.2024 | 12:16
9 yıl hasret kaldığı suyu, kana kana içti | Video 04:37
9 yıl hasret kaldığı suyu, kana kana içti | Video 13.01.2024 | 11:21
Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 00:34
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 13.01.2024 | 11:22
Eczacının otizmli Zeynep’e verdiği muadil ilaç onu bu hale getirdi! Babası mahkemeye koştu! | Video 03:30
Eczacının otizmli Zeynep'e verdiği muadil ilaç onu bu hale getirdi! Babası mahkemeye koştu! | Video 13.01.2024 | 10:52
Niğdeli şehidin asker eğlencesi görüntüleri yürek burktu | Video 00:53
Niğdeli şehidin asker eğlencesi görüntüleri yürek burktu | Video 13.01.2024 | 10:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA