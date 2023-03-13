Tartıştığı şahsı kurşun yağmuruna tuttu, bacağından yaralayıp kaçtı | Video
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, tartıştığı bir kişiyi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.
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