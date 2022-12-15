Tartıştığı şahsı tabancanın kabzasıyla yaraladı, o anlar kamerada | Video

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 kişi arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir kişi hafif yaralandı.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Mağdur da polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.