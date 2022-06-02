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OTOMATİK OYNAT
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Sahte para ve uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video 02.06.2022 | 12:12
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Beylikdüzü'nde erkek çocuğa taciz iddiası! Tekme tokat dövüldü | Video 02.06.2022 | 11:41
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Marmara Denizi’ne asit tahliye eden tankere 19 milyon lira ceza | Video 02.06.2022 | 11:32
04:07
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Tartıştığı şahsı Yop Chagi vuruşuyla 5 metreden aşağı uçurdu | Video 02.06.2022 | 11:04
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Rizeli çay üreticisinden Selçuk Bayraktar'a ilginç çağrı | Video 02.06.2022 | 10:46
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Haziran 2022 Perşembe atv izle! | Video 02.06.2022 | 10:43
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Bagaja bağlanan köpeğin nefes almak için mücadelesi | Video 02.06.2022 | 10:42
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Arnavutköy'de park kavgası mahalleyi birbirine kattı | Video 02.06.2022 | 09:38
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Bıçaklayarak öldürdüğü kişinin başında sela okudu | Video 02.06.2022 | 09:18
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Eve giren yılan yakalanarak doğaya salındı | Video 02.06.2022 | 09:18
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Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında | Video 02.06.2022 | 09:18
Diyarbakır’da bir kişi saldırdığı şahsı teakwando sporunda uçan tekme olarak bilinen Yop Chagi vuruşuyla 5 metreden aşağı uçurttu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.