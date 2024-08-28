Video Yaşam Tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı! O anlar kamerada | Video
Tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı! O anlar kamerada | Video

Tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı! O anlar kamerada | Video

28.08.2024 | 09:42

BURSA'da henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı. O anlar kameraya yansırken, kaçan şüpheliyi yoldan geçen bir vatandaş yumruk atarak durdurmak istedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Mudanya ilçesindeki çocuk parkında meydana geldi. Parkta oturan çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada şüpheli, sevgilisinin boğazını sıkarak defalarca yumruk attı. Genç kadın çığlık atarak yardım isterken, şüpheli koşarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaşananları gören bir kişi, gence yumruk atarak durdurmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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