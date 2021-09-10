Video Yaşam Tartıştığı sürücüyü balta ile öldürdü | Video

Tartıştığı sürücüyü balta ile öldürdü | Video

Tartıştığı sürücüyü balta ile öldürdü | Video
10.09.2021 | 13:38

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Esenyurt’ta, yol verme nedeni ile çıkan kavgada, boynuna balta ile darbe alan Ömer Ulupınar hayatını kaybetti. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 8 Eylül Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi Ispartakule Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya bilgiye göre, çekici sürücüsü Ömer Ulupınar, kamyon sürücüsü ile yol verme nedeni ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışma şahısların birbirine küfür etmesi üzerine olay kavgaya dönüştü. Yanlarında arkadaşları da olan şahıslar birbirlerine girdiler. Aracından balta alan kamyon sürücüsü, Ulupınar ve arkadaşlarını bir süre kovaladı. Elindeki baltayı savuran şüpheli, Ulupınarın boynundan yaraladı. Yere yığılan Ömer Ulupınar gören kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ulupınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde kavga ile birlikte yaşanan koşuşturmaca güvenlik kameralarına da yansıdı.

Bölgede esnaflık yapan bir vatandaş, "Akşam saatleri yol verme kavgası başladı iki grup arasında. Birbirlerine girdiler, biz esnaf olarak araya girdik. Yine ayırdık. Tekrar küfürleştiler. Gruptan biri arabadan balta gibi bir şey aldı. Onunla gelerek koşarak ensesine vurdu. Yığıldı kaldı. Müdahale edemden orada öldü" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri baltalı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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