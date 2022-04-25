Video Yaşam Tartıştıkları kuzenlerden birini bıçaklayıp, cep telefonlarını gasbettiler | Video
Tartıştıkları kuzenlerden birini bıçaklayıp, cep telefonlarını gasbettiler | Video

Tartıştıkları kuzenlerden birini bıçaklayıp, cep telefonlarını gasbettiler | Video

25.04.2022 | 10:58

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Adana!da 4 şüpheli, kuzeni Baran D. (20) ile parkta oturan Fırat D.'yi (18) yüzünden ve boğazından bıçakla yaralayıp, cep telefonlarını gasbetti. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanırken, telefonlar da ele geçirildi.

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Olay, 19 Nisan günü saat 19.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat D. ile kuzeni Baran D., gezmek için Kuva-yi Milliye Parkı'na gitti. Bankta oturan kuzenlerin yanına gelen Cengiz B. (20), Cemal A. (21), S.A. (17) ile E.B. (17), Fırat D. ile Baran D.'nin cep telefonlarını istedi. Kuzenler cep telefonlarını vermeyince iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cengiz B., cebinden çıkardığı bıçakla Fırat D.'yi yüzünden ve boğazından yaraladı. Şüpheliler, Fırat D. ile Baran D.'nin cep telefonlarını gasbederek kaçtı. Bu anlar ise bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine parka gelen sağlık görevlileri, yaralı gençleri ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürdü. Fırat D.'nin şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki evlerine yapılan baskınlarda 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerden E.B.'nin evinde yapılan aramalarda, gasbettikleri cep telefonları ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde suçlarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz B., Cemal A. ile S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cep telefonları da sahiplerine teslim edildi.

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