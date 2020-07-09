Taş ocağında kontrollü patlama kamerada | Video
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir taş ocağında gerçekleştirilen patlama, saniye saniye kameraya yansıdı.
Hakkari-Yüksekova kara yolu Çöplük mevkisinde bulunan bir taş ocağında kontrollü patlama için tüm tedbirler alındı. Kilolarca patlayıcının kullanıldığı patlama öncesi kara yolu da trafiğe kapatıldı. Onlarca araç güvenlik gerekçesiyle beklerken, gerçekleştirilen kontrollü patlama ise cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.
Herhangi bir zararın oluşmadığı kontrollü patlamanın ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.