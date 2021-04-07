Taşan derede dananın sürüklendiği anlar kamerada | Video
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Bursa İnegöl'de derelerin taşmacı sonucu bir dana azgın sulara kapıldı. Dananın sulara kapılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sular koca danayı alıp götürdü.
Sağanak yağmur sonrası lodosla birlikte İnegöl'de bulunan bir çok dere taştı. Derelerin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı, yollarda toprak kaymaları yaşandı. Zarar her geçen gün büyüyor. Azgın sular önlerine ne kattıysa alıp götürdü. Taşkın sonrası yeni görüntülerde ortaya çıktı. İnegöl'de bir dana suya kapıldı. Su danayı alıp götürdü o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi. Dananın akıbeti ise henüz belli olmadı.