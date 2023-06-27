Video Yaşam Taşıdığı eşyalarla minibüsün üzerine adeta kule kurdu | Video
Taşıdığı eşyalarla minibüsün üzerine adeta kule kurdu | Video

Taşıdığı eşyalarla minibüsün üzerine adeta kule kurdu | Video

27.06.2023 | 13:55

Batman’da minibüs üzerine eşyaları üst üste koyarak yerleştiren sürücü, adeta kule inşa etti. Tehlikeli yük taşıma vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Batman'da vatandaşların cep telefonuna yansıyan tehlikeli taşımacılık yürekleri ağza getirdi. Minibüsün üstüne yaklaşık 3 metre yükseklikte yük koyup kilometrelerce ilerleyen araç, trafik güvenliğini hiçe saydı. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı tehlikeli yolculukta minibüsteki yükün yola düşmemesi büyük şans oldu.

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