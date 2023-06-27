Taşıdığı eşyalarla minibüsün üzerine adeta kule kurdu | Video
Batman’da minibüs üzerine eşyaları üst üste koyarak yerleştiren sürücü, adeta kule inşa etti. Tehlikeli yük taşıma vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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