Video Yaşam Taşımakta zorlansa da içecekleri çalmaktan vazgeçmedi... Hırsızlık anları kamerada | Video
Taşımakta zorlansa da içecekleri çalmaktan vazgeçmedi... Hırsızlık anları kamerada | Video

Taşımakta zorlansa da içecekleri çalmaktan vazgeçmedi... Hırsızlık anları kamerada | Video

13.12.2023 | 10:16

Bursa’da bir işletmeye gelen içecekleri çalan hırsız anbean kameraya yansıdı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Çarşısı içerisinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içecek dolabının azaldığını gören dükkan sahibi içecekleri sipariş verdi. Bir süre sonra içecekler toptancı tarafından getirilerek kapının önüne bırakıldı. Kapının önüne gelen içecek hırsızı, çevreyi kontrol ettikten sonra 3 koli içeceği kucağına alarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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