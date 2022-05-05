Video Yaşam Taşkın ve dolu ziyaretgahta hasara neden oldu | Video
Taşkın ve dolu ziyaretgahta hasara neden oldu | Video

Taşkın ve dolu ziyaretgahta hasara neden oldu | Video

05.05.2022 | 23:17

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Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba ziyaretgahında yaşanan taşkın ve dolu nedeniyle hasar meydana geldi.

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