Taşlı, sopalı kavga kamerada: 1 yaralı | Video
Mersin'de yabancı uyruklu 2 grubun, taşlı sopalı kavgası kameralara yansıdı. Cep telefonuyla görüntülenen kavgada bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Öte yandan kavga anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre birbirlerine taş ve sopalarla vuran şahıslar, uzun süre kavgalarına devam etti.
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