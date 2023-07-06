Taşlı, sopalı kavga kamerada: 1 yaralı | Video 06.07.2023 | 14:10 Mersin'de yabancı uyruklu 2 grubun, taşlı sopalı kavgası kameralara yansıdı. Cep telefonuyla görüntülenen kavgada bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, yabancı uyruklu 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıs ambulansla hastaneye götürülürken, polis ekipleri kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan kavga anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre birbirlerine taş ve sopalarla vuran şahıslar, uzun süre kavgalarına devam etti.