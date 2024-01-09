Video Yaşam Tatil hayali kuran vatandaşın ihbarı üzerine 25 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi | Video
Tatil hayali kuran vatandaşın ihbarı üzerine 25 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi | Video

Tatil hayali kuran vatandaşın ihbarı üzerine 25 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi | Video

09.01.2024 | 13:31

Nevşehir’de yaşayan ve tatil hayali kuran bir vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri 25 kişilik dolandırıcı çetesini çökertti.

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Nevşehir'de tatil için internet sitesindeki reklamlardan Bungalov kiralayan Mustafa Akgül isimli vatandaş sitedeki reklamlarda yayınlanan telefon numarasını arayarak, tatil için rezervasyon yaptı. Ödemeyi de peşin olarak gönderen Akgül, daha sonra kendisini arayan şahıslar tarafından ek para talep edilince dolandırıldığını anladı. Mustafa Akgül, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine ekipler tarafından yapılan 3 aylık fiziki ve teknik çalışmalarda sosyal medya üzerinden "Kiralık Bungalov" teması kullanarak oluşturdukları 'palmerobungalov.com' URL adresli site üzerinden 'oltalama' sistemini kullanarak 250'den fazla kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında örgüt liderliğini yapan Ali Can Özdemir ve Kemal Özdemir'in de bulunduğu 25 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonda sosyal medyada Bungalov kiralama ilanları aracılığıyla, 250'den fazla mağduru 5 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şahısların yakalanması için 8 ilde, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda; 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli ise ifadelerine müteakip serbest bırakıldı. Öte yandan çalışmalarda; 500 bin TL nakit, bir miktar döviz, 102 gram altın, 2 ruhsatsız silah, 50 adet mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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