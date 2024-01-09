Tatil hayali kuran vatandaşın ihbarı üzerine 25 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi | Video
Nevşehir’de yaşayan ve tatil hayali kuran bir vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri 25 kişilik dolandırıcı çetesini çökertti.
Düzenlenen operasyonda sosyal medyada Bungalov kiralama ilanları aracılığıyla, 250'den fazla mağduru 5 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şahısların yakalanması için 8 ilde, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda; 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli ise ifadelerine müteakip serbest bırakıldı. Öte yandan çalışmalarda; 500 bin TL nakit, bir miktar döviz, 102 gram altın, 2 ruhsatsız silah, 50 adet mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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