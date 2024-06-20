Video Yaşam Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu böyle görüntülendi | Video
Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu böyle görüntülendi | Video

Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu böyle görüntülendi | Video

20.06.2024 | 08:48

43 ilin geçiş güzergahında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, tatilcilerin erken dönüşe geçmesiyle birlikte trafik yoğunluğu yaşandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu başladı. Kırıkkale-Ankara kara yolunda belirgin bir trafik yoğunluğu gözlemlenirken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da araç trafiğinin akıcı olduğu görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak ve sürücülerin güvenliğini sağlamak için yoğun çaba harcıyor. Trafik ekipleri, belirli uygulama noktalarında asayiş denetimlerini de sürdürüyor. Sürücülerden, trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları istenirken, bayram dönüş yolculuklarının sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da film gibi olay: Otelde duş alırken arabasını çaldılar, buluşmaya metrobüsle geldiler | Video 03:35
İstanbul'da film gibi olay: Otelde duş alırken arabasını çaldılar, buluşmaya metrobüsle geldiler | Video 20.06.2024 | 09:34
Sultangazi’de 5 katlı binanın çatı katında korkutan yangın: 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video 03:01
Sultangazi’de 5 katlı binanın çatı katında korkutan yangın: 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video 20.06.2024 | 09:36
Sancaktepe’de eşiyle tartışan şahıs intihar etti | Video 04:04
Sancaktepe'de eşiyle tartışan şahıs intihar etti | Video 20.06.2024 | 08:47
Küçükçekmece’de 2 katlı geri dönüşüm depo binası alev alev yandı 03:15
Küçükçekmece’de 2 katlı geri dönüşüm depo binası alev alev yandı 20.06.2024 | 08:46
Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu böyle görüntülendi | Video 01:36
Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu böyle görüntülendi | Video 20.06.2024 | 08:48
Aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu feci kaza kamerada | Video 01:02
Aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu feci kaza kamerada | Video 20.06.2024 | 08:48
Polisin sabır sınavı: Otobüs şoförü ehliyetini vermemek için dakikalarca dil döktü | Video 02:27
Polisin "sabır" sınavı: Otobüs şoförü ehliyetini vermemek için dakikalarca dil döktü | Video 20.06.2024 | 08:47
Samsun’da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 01:12
Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 20.06.2024 | 08:46
Bağcılar’da binanın çatısında tadilat esnasında yangın çıktı | Video 03:42
Bağcılar’da binanın çatısında tadilat esnasında yangın çıktı | Video 19.06.2024 | 15:48
Neden korna çaldın kavgası kamerada | Video 02:19
"Neden korna çaldın" kavgası kamerada | Video 19.06.2024 | 15:23
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı | Video 00:26
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı | Video 19.06.2024 | 14:45
Görüntüler pes dedirtti: Etraftan topladığı çöpleri çocuk parkına döktü | Video 01:40
Görüntüler pes dedirtti: Etraftan topladığı çöpleri çocuk parkına döktü | Video 19.06.2024 | 14:19
Elazığ’da 5 yaşındaki çocuk, İsrail malı olduğunu öğrendiği yiyecekleri iade etti | Video 02:41
Elazığ’da 5 yaşındaki çocuk, İsrail malı olduğunu öğrendiği yiyecekleri iade etti | Video 19.06.2024 | 14:19
Yayla yolunda otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı | Video 00:39
Yayla yolunda otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı | Video 19.06.2024 | 14:21
Adalar İskelesi’nde Bayram yoğunluğu; metrelerce kuyruk oluştu | Video 03:19
Adalar İskelesi'nde Bayram yoğunluğu; metrelerce kuyruk oluştu | Video 19.06.2024 | 13:18
İstanbul’da dondurmacıda tekme, yumruk ve tabureli kavga kamerada | Video 01:01
İstanbul’da dondurmacıda tekme, yumruk ve tabureli kavga kamerada | Video 19.06.2024 | 12:44
Munzurlar, turistlerin ilgi odağı | Video 03:04
Munzurlar, turistlerin ilgi odağı | Video 19.06.2024 | 10:47
Dur ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı | Video 00:45
Dur ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı | Video 19.06.2024 | 12:36
Feci kaza kamerada: Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi, 1 yaralı | Video 02:02
Feci kaza kamerada: Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi, 1 yaralı | Video 19.06.2024 | 12:28
Şile’de atlar plajı birbirine kattı! İşte o anlar... | Video 00:53
Şile'de atlar plajı birbirine kattı! İşte o anlar... | Video 19.06.2024 | 11:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA