Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu | Video

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü erken dönüşe geçen tatilciler, 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna neden oldu. Gece yarısı devam eden trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.