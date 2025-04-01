Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu | Video
Karayolu ulaşımında 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşların geri dönüşe geçmesiyle birlikte karayollarında oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.
Emniyet ve jandarma trafik ekipleri, karayollarında muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
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