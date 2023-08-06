Video Yaşam Tatilcilerin bulup işletmeye getirdikleri 1 milyon lira değerindeki çek sahibine teslim edildi | Video
Tatilcilerin bulup işletmeye getirdikleri 1 milyon lira değerindeki çek sahibine teslim edildi | Video

Tatilcilerin bulup işletmeye getirdikleri 1 milyon lira değerindeki çek sahibine teslim edildi | Video

06.08.2023 | 14:55

Antalya’da plaj işletmesi sahibi, sahilde bulunan ve içinde nakit para ve yaklaşık 1 milyon lira değerinde iki çekin olduğu kayıp cüzdanı sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile sahibine ulaştırdı.

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Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum plajında işletmecilik yapan Recep Erdoğan, sahilde bulunan ve bir vatandaş tarafından kendisine teslim edilen cüzdanı sahibine ulaştırmak için sosyal medya hesabından video yayınladı. Videoda cüzdanı inceleyerek sahibine ulaştırmak istediğini belirten Erdoğan, cüzdanda bulunan kimlik, ehliyet, kredi kartı, sigorta belgesi ve toplam 1 milyon Türk Lirası değerindeki çeklerle karşılaştı. Erdoğan, yayınladığı video ile cüzdanı sahibine ulaştırarak vatandaşlara örnek oldu. Videoyu gören ve plaja gelen cüzdan sahibi Hakan Yiğit, cüzdanı sahilde yürürken çantasından düşürmüş olabileceğini belirterek kontrol ettiği cüzdanda herhangi bir eksik olmadığını söyledi. Yiğit, cüzdanı bulan vatandaşa ve işletme sahibi Recep Erdoğan'a teşekkür ederken, Erdoğan ise kıymetli eşyalarına dikkat etmesi konusunda Yiğit'e uyarıda bulundu.

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