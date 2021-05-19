Tatili fırsat bilen İstanbullular kendisini dışarı attı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler | Video
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olması ve sokağa çıkma kısıtlamasının olmamasını fırsat bilen İstanbullular soluğu Belgrad Ormanı'nda aldı. Bahçeköy'den Belgrad Ormanı'na araçları ile girmeye çalışanlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.